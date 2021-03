Virtus Francavilla, ad Avellino fuori quattro infortunati La probabile formazione dei pugliesi con un doppio ballottaggio e possibile sorpresa nel modulo

Sono 22 i calciatori convocati dal tecnico Alberto Colombo per Avellino – Virtus Francavilla, in programma domani con calcio d'inizio alle 15, allo stadio “Partenio-Lombardi”, valida per la trentatreesima giornata del girone C di Serie C. Fuori gli infortunati Ekuban, Di Cosmo, Maiorino e Puntoriere. Zenuni e Mastropietro (che potrebbe pure giocare dal primo minuto fungendo da trequartista) insidiano Giannotti e Castorani per una maglia da titolare a centrocampo.

L'elenco dei 22 convocati.

Portieri: Costa, Crispino, Negro.

Difensori: Celli, Pambianchi, Caporale, Delvino, Nunzella, Sparandeo, Calcagno, Marino.

Centrocampisti: Franco, Zenuni, Mastropietro, Carella, Castorani, Giannotti, Tchetchoua.

Attaccanti: Ciccone, Vazquez, Adorante, Miccoli.

La probabile formazione.

Virtus Francavilla (3-5-2): Costa; Celli, Pambianchi, Caporale; Delvino, Castorani, Franco, Giannotti, Nunzella; Vazquez, Ciccone. A disp: Crispino, Negro, Zenuni, Carella, Mastropietro, Miccoli, Marino, Sparandeo, Tchetchoua, Calcagno, Adorante. All.: Colombo.