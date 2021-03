Maniero: "Soddisfatto per la doppia cifra, e non è finita qui" Avellino-Virtus Francavilla 1-0, l'attaccante: "Onore alla Ternana, ma un po' di rimpianto c'è"

Avellino – Virtus Francavilla 1-0, il commento dell'attaccante dei biancoverdi, Riccardo Maniero: “Abbiamo vinto una partita complicata disputando un buon primo tempo, poi la stanchezza, nel secondo, ci ha impedito di mantenere il ritmo. Il primo caldo si è fatto sentire. Il contrasto con Rocchi nel riscaldamento, per cui sono rimasto a terra? Cose che capitano. La sostituzione, invece, è stata dettata dal fatto che ho accusato i crampi. Era giusto uscire per far entrare qualcuno più fresco. Sono contento di aver raggiunto doppia cifra, è una cosa che fa piacere, per un attaccante è sempre bello. Ho raggiunto l'obiettivo personale che mi ero prefissato a inizio stagione, ma non voglio di certo fermarmi. Anzi. Il rigore? Mi alterno con D'Angelo nella battuta dei penalty. Oggi ero primo rigorista e sono contento di aver segnato. L'esultanza? Ho imitato l'onda energetica di Goku, il protagonista del cartone animato Dragon Ball. La targa celebrativa che mi è stata donata a fine gara? Sono orgoglioso delle 400 presenze da professionista e delle 100 reti. Sicuramente è stato un bel momento, ringrazio per l'affetto la proprietà e sono contento di questo traguardo. Ora pensiamo alla Ternana. Sarà una partita difficile, loro vorranno festeggiare la promozione, ma noi vogliamo andare a fare la nostra partita. Sono i più forti, lo hanno dimostrato, onore a loro e un pizzico di rammarico perché ci siamo ritrovati a fare i conti con la loro fantastica stagione”.