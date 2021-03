Braglia: "Un percorso straordinario, ora stringiamo i denti" Avellino-Virtus Francavilla 1-0, il tecnico: "Vittoria importante, adesso serve un ultimo sforzo"

Avellino – Virtus Francavilla 1-0, il commento del tecnico dei biancoverdi, Piero Braglia: “Abbiamo giocato un buon primo tempo buono, siamo riusciti a fare quello che avevamo provato per non farli palleggiare. Siamo stati bravi a non farli giocare come volevano. Nel secondo tempo potevamo anche chiudere la gara, ma non ci siamo riusciti. Poi, è chiaro, che un calo ci sta. Avevamo anche gente che non stava bene. Adamo non era al top, Rizzo non giocava da tempo prima di Catania, lo stesso D'Angelo non era al meglio. I ragazzi vanno ringraziati, sono stati bravissimi ed è arrivata una vittoria importante. Rizzo? Ha fatto meglio il secondo tempo del primo. Sta crescendo, sta prendendo confidenza, ha una buona tecnica. Ha giocato da interno destro, in un ruolo dove non lo avevo provato molte volte ed è andata bene. La stanchezza? Abbiamo 5 cambi a disposizione durante la gara, ma se ti mancano diversi calciatori è chiaro che la stanchezza si sente e si vede di più. Ci mancavano i 3 con il Covid (Bernardotto, Carriero e De Francesco); Luigi Silvestri, squalificato, e in panchina Laezza e Marco Silvestri c'erano, ma solo per numero. Un bilancio a cinque giornate dalla fine? Onestamente abbiamo fatto un percorso straordinario e ora dobbiamo stringere i denti in questo finale di stagione prima dei playoff. L'alternanza sui calci di rigore? Si gestiscono loro, questa è una cosa bella per lo spogliatoio”.