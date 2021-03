Turris, pari e rigore sbagliato con il Catanzaro: lupi a +8 Reti di Romano e Di Massimo. Calabresi in dieci dal 36' del primo tempo per l'espulsione di Fazio

Nel posticipo della trentatreesima giornata del girone C di Serie C, il Catanzaro frena al “Liguori” contro la Turris e scivola a -8 dall'Avellino subendo il controsorpasso del Bari (2-0 alla Paganese): finisce 1-1. Al 32', calcio di rigore per i corallini: Fazio sporca con la mano una conclusione da fuori area di Giannone e l'arbitro Angelucci indica il dischetto. Si incarica della trasformazione lo stesso Giannone, che, però, colpisce il palo alla destra di Di Gennaro. Tre giri di lancette e Fazio certifica la sua giornata nera lasciando i calabresi in inferiorità numerica per la parte finale del primo tempo e tutta la ripresa. Intervento duro ai danni di Longo, secondo giallo a stretto giro di posta e cartellino rosso. La Turris approfitta della superiorità numerica per portarsi in vantaggio: Giannone si riscatta con un assist al bacio per Romano, che spedisce in rete da posizione defilata. La gioia dei locali dura, però, due soli minuti. Errore in fase di scarico degli uomini di Caneo, Di Massimo ringrazia e insacca al volo su invito di Contessa. Nel secondo tempo i ritmi calano. Finisce 1-1. Altro passo verso la salvezza per il club del presidente Colantonio.

Il tabellino.

Turris – Catanzaro 1-1

Marcatori: pt 42' Romano, 44' Di Massimo.

Turris (3-4-2-1): Abagnale; Ferretti, Lorenzini, Esempio (27' st Rainone); Da Dalt, Franco, Tascone (8' st Boiciuc), D'Ignazio; Romano, Giannone (38' st Alma); Longo (38' st Persano). A disp: Lonoce, Lame, Di Nunzio, Pitzalis, Signorelli, Brandi, Ventola, Salazaro. All.: Caneo.

Catanzaro (3-4-1-2): Di Gennaro; Scognamillo, Fazio, Martinelli (22' pt Gatti); Garufo (28 'st Evacuo), Verna, Risolo, Contessa (21' st Porcino); Carlini (21' st Casoli), Di Massimo, Curiale (1' st Riccardi). A disp: Mittica, Branduani, Jefferson, Evacuo, Parlati, Molinaro, Pierno, Grillo, Villa. All.: Calabro.

Arbitro: Angelucci della sezione di Foligno. Assistenti: Zampese della sezione di Bassano del Grappa e Abruzzese della sezione di Foggia. Quarto ufficiale: Natilla della sezione di Molfetta.

Note: Al 33' pt Giannone sbaglia un calcio di rigore. Espulso al 36' pt Fazio per somma di ammonizioni. Ammoniti: Tascone, Fazio, Di Massimo, Socgnamillo, Romano, Evacuo. Recupero: pt 3', st 4'. Gara a porte chiuse.