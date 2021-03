Avellino Club Roma, Covotta presidente onorario Il responsabile della struttura Rai Quirinale è un socio affezionato del club capitolino

Andrea Covotta è il nuovo presidente onorario dell'Avellino Club Roma. "Un nuovo prestigioso tassello è stato aggiunto al mosaico della nostra infinita passione. - si legge nella nota del club capitolino di tifosi biancoverdi - "Sebbene la brillante carriera professionale e l’entusiasta vita associativa escludano chiaramente il bisogno di presentazioni, è un orgoglio rammentare che Andrea è attualmente il responsabile della struttura Rai Quirinale e, tra le varie pubblicazioni, spicca in chiave sportiva il libro "Quando giocavamo in Serie A" in cui sono sapientemente amalgamati gli echi della decennale esperienza dell’Avellino nella massima serie e le vicende storiche, sociali e culturali, dell’Irpinia e dell’Italia intera. Andrea Covotta è un socio affezionato sin dai primi vagiti dell’Avellino Club Roma, ai tempi del "Caffè Imperia" e della primissima trasferta in occasione del ritiro precampionato di Castel di Sangro, e nel corso degli anni non ha mai fatto mancare il proprio supporto al club ed alla nostra squadra del cuore. Un sentito "in bocca al lupo" al Presidente Onorario Andrea Covotta, con l’intento di organizzare, al termine delle restrizioni connesse all’emergenza epidemica in atto, un evento che permetta a tutti i soci dell’Avellino Club Roma di riabbracciarsi non più virtualmente ed intonare tutti insieme il canto d’amore per i nostri colori".