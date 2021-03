Caserta: "Conosco Braglia, l'Avellino non mi sorprende" Il tecnico del Perugia: "Quando prendi un tecnico come lui è solo per puntare in alto"

"L'Avellino ha fatto e sta facendo un campionato strepitoso, ma non mi meraviglia più di tanto. Quando sceglie un allenatore come Braglia, Braglia non si muove per fare un campionato anonimo". L'allenatore del Perugia, Fabio Caserta, è intervenuto nel corso di "Focus Serie C - 0825". Il tecnico degli umbri si è espresso così su Piero Braglia e sull'Avellino: "Si muove se pensa che ci siano le basi e ci sia la possibilità di poter fare un campionato importante, come merita la piazza di Avellino. - ha spiegato Caserta - C'è anche il direttore Di Somma. Anche lui tiene tanto all'Avellino e, quindi, non mi sorprende. Mi sorprende il fatto che venga da ottimi risultati, non ha mai mollato anche nelle difficoltà. Ha avuto qualche problema con il covid durante il campionato, ma hanno sempre lavorato bene. Non mi sorprende perché ho avuto Braglia e so che tipo di allenatore è".

Il Perugia è terzo in classifica nel girone B di Serie C, a -7 dalla capolista Padova: "Martedì avremo un recupero (la gara con la Fermana, ndr). - ha aggiunto Caserta - Il girone B è molto più equilibrato rispetto a quello C. Ai playoff, nel caso, ci penseremo solo dopo".