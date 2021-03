Avellino, in difesa uno squalificato e un rientro Carriero e De Francesco ancora positivi, oggi tampone di controllo per Bernardotto

L'Avellino veleggia verso la sfida in trasferta al “Liberati” contro la Ternana, pronta a far saltare i tappi dello spumante per il ritorno in Serie B: alle fere manca un punto da conquistare nelle prossime cinque partite per brindare al ritorno in Cadetteria, ma sarà festa anche nell'eventualità della sconfitta per 1-0, contro i biancoverdi, dato il 2-1 in favore degli umbri maturato nella gara di andata. Rinfrancato dal successo di misura sulla Virtus Francavilla, che ha permesso di cancellare la sconfitta al “Massimino” contro il Catania; riportare a 7 le lunghezze di vantaggio sul terzo posto, ora occupato dal Bari, ed aumentare a 8 quelle sul Catanzaro, a rovinare parzialmente le buone vibrazioni dell'Avellino sono le positività al Covid-19 di Alberto De Francesco e Giuseppe Carriero, confermate dal tampone di controllo effettuato nella giornata di ieri e che sarà ripetuto domani. In giornata è atteso, nel contempo, il risultato di un altro tampone di controllo, quello a cui sarà sottoposto Gabriele Bernardotto. Piero Braglia si augura di recuperare i centrocampisti e l'attaccante in vista della sfida alla capolista mentre non sarà a disposizione Gabriele Rocchi, che era in diffida ed è stato ammonito domenica scorsa. Rienterà, però, dopo un turno di stop Luigi Silvestri, che andrà a ricomporre la granitica linea a tre, davanti a Forte, con Miceli e Illanes.