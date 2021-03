Serie C, tutti i calciatori in doppia cifra con l'Avellino Maniero si è iscritto a un club di biancoverdi del passato che hanno fatto la storia degli irpini

Con il calcio di rigore trasformato contro la Virtus Francavilla, Riccardo Maniero non ha festeggiato solo la 101esima rete in carriera. L'attaccante è entrato nella storia dell'Avellino iscrivendosi all'albo dei calciatori che nella storia del club biancoverde, per quanto riguarda le partecipazione a campionati di Serie C, possono fregiarsi di aver raggiunto la doppia cifra di reti realizzate nell'arco di una stagione. Maniero è entrato a far parte di un folto nugolo di calciatori che, tra la stagione 1948/1949 e quella 2012/2013, hanno lasciato il segno all'ombra del Partenio.

Dieci e lode - Questo l'elenco dei calciatori che hanno festeggiato la doppia cifra, nelle stagione in Serie C dell'Avellino: 1948/1949: Gennari 14, Kovacs 11, Tanelli 10; 1950/1951: Lo Schiavo 10; 1962/1963: Perli 15; 1964/1965: Mujesan 15; 1965/1966: Mujesan 16; 1966/1967; Ive 15; 1967/1968: Ghio 20; 1968/1969: Cesero 17; 1972/1973: Nobili 13, Marchesi 12, Pantani 11; 1994/1995: Provitali 12; 2000/2001: Mascara 17; 2001/2002: Elia 10; 2002/2003: Molino 18; 2004/2005: Ghirardello 11; Millesi 10; 2006/2007: Biancolino 24, Evacuo 15, Grieco 10; 2011/2012: Zigoni 11; 2012/2013: Castaldo 14, Biancolino 10; 2020/2021 (ancora in corso): Maniero 10.