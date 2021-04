Serie C, slitta la fine del campionato: ecco le nuove date Si è concluso il Consiglio Direttivo, che ha sancito la rimodulazione del calendario causa Covid

Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data odierna, ha deliberato, a parziale modifica dei Comunicati Ufficiali n. 28/L, n. 29/L del 16.09.2020 e n. 47/L del 30.09.2020, il posticipo della 17a,18 a e 19a giornata di ritorno del Campionato Serie C 2020/2021 come di seguito riportato:

17a giornata di ritorno 18 aprile 2021 anziché 14 aprile 2021

18a giornata di ritorno 25 aprile 2021 anziché 18 aprile 2021

19a giornata di ritorno 2 maggio 2021 anziché 25 aprile 2021