Avellino, ricorso Di Somma accolto: ecco quando rientrerà Il direttore sportivo era stato allontanato dal campo in occasione della trasferta a Catania

Il direttore sportivo Salvatore Di Somma, che era stato inibito fino al 30 aprile dopo essere stato allontanato dal campo in occasione di Catania – Avellino, lo scorso 21 marzo, potrà tornare a svolgere le sue mansioni e seguire la squadra biancoverde, dalla panchina, a partire dal prossimo 11 aprile. La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, composta dal presidente Stefano Palazzi, dal componente, relatore, Massimiliano Atelli, dal componente Fabio Di Cagno e dal rappresentante AIA Antonio Cafiero ha, infatti, accolto, nell’udienza in videoconferenza tenutasi questa mattina, il ricorso presentato dall'Avellino pur confermando l'ammenda pecuniaria di 500 euro. Di Somma aveva sin da subito la sua estraneità a condotte tali da richiedere l'adozione del provvedimento da parte del direttore di gara, Zufferli della sezione di Udine, e, dopo aver incassato i complimenti di Piero Braglia all'antivigilia della trasferta a Terni per il gruppo che ha costruito, pronto a giocarsi la Serie B attraverso i playoff, può sorridere di nuovo.