Ternana - Avellino, le probabili formazioni Al "Liberati" la gara valida per la trentaquattresima giornata del girone C di Serie C

La Ternana ha lo champagne in ghiaccio, l'Avellino, classifica alla mano, per ammissione di Piero Braglia, pregna di onestà intellettuale e svestita di ogni ipocrita retorica, sorseggerebbe volentieri dal calice degli umbri, che anche perdendo 1-0, oggi, festeggerebbero il ritorno in Serie B, ma di certo vorranno chiudere i giochi con l'ennesima prova di forza. Un pari in casa della capolista dei record, a cinque giornate dalla fine, con 7 punti di vantaggio sul Bari, terzo, ed in vista dello scontro diretto con i pugliesi, non sarebbe da buttare. Affatto. Pensiero a monte ampiamente condivisibile. Ma è pur vero che il calcio, oltre la domanda di rito su una eventuale firma su un pareggio, a cui è seguita una risposta semplicemente onestà e non intrisa di ciò che sarebbe stato più conveniente dire, insegna che non c'è cosa più sbagliata che giocare per un risultato diverso dalla vittoria. E, infatti, oltre le cervellotiche riflessioni innescate dalla conferenza stampa pre-partita, non lo farà l'Avellino e non l'ha preparata così Braglia. Semplicemente, qualche calcolo non è, poi, una vergogna farselo e, allora, se la partita si metterà in un determinato modo, anche lottare per portare a casa un risultato positivo non sarebbe, di certo, un'onta. Anzi. Potrebbe pesare come un macigno in ottica miglior posizionamento possibile in chiave playoff. Il tempo delle disquisizioni pre-partita è, però, finito. La parola torna al campo. Al “Liberati” calcio d'inizio alle 15.

Capitolo formazioni. Sponda biancoverde, fuori lo squalificato Rocchi; Carriero e De Francesco, ancora positivi al Covid; Leoni, per scelta tecnica. Luigi Silvestri torna a disposizione dopo aver scontato il turno di stop comminatogli dal giudice sportivo. Recuperato Bernardotto. Seconda convocazione consecutiva per il centrocampista, classe 2003, Capone. Rinviato il ritorno tra i convocati di Errico. Scelte pressoché obbligate sul fronte degli interpreti che andranno a strutturare il collaudato 3-5-2. In difesa, davanti a Forte, la rodata linea a tre composta da Illanes, Miceli e Luigi Silvestri. Verso la conferma in blocco la mediana opposta dal primo minuto alla Virtus Francavilla, con Ciancio e Tito sulle corsie laterali e Rizzo (preferito di nuovo ad Adamo), Aloi e D'Angelo a fungere da interni. In attacco chance da non fallire per Fella, che farà coppia con Maniero. Occhio ai diffidati (Aloi, Dossena, Rizzo e Tito, oltre a Carriero), che salteranno la cruciale gara casalinga con il Bari in caso di ammonizione contro le fere.

Sono 24 i calciatori a disposizione di Cristiano Lucarelli. Nella lista dei non figurano gli indisponibili Diakite, Ndir, Onesti e Palumbo. Suagher, Celli, Damian e Peralta insidiano Boben, Mammarella, Paghera e Furlan a riprova di una rosa fantastica, in cui è identico il livello di chi gioca o parte dalla panchina. Giù il cappello davanti ai più forti.

Ternana – Avellino, le probabili formazioni.

Stadio “Liberati” (ore 15)

Avellino (3-5-2): Forte; L. Silvestri, Miceli, Illanes; Ciancio, Rizzo, Aloi, D'Angelo, Tito; Maniero, Fella. A disp.: Pane,, Laezza, M. Silvestri, Santaniello, Dossena, Adamo, Capone, Baraye. All.: Braglia.

Squalificati: Rocchi.

Indisponibili: Carriero, De Francesco, Errico, Leoni.

Diffidati: Aloi, Carriero, Dossena, Rizzo, Tito.

Ballottaggi: nessuno.

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Mammarella; Paghera, Proietti; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato. A disp.: Casadei, Vitali, Celli, Frascatore, Laverone, Russo, Suagher, Damian, Salzano, Ferrante, Peralta, Raicevic.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Diakite, Ndir, Onesti, Palumbo.

Ballottaggi: Boben – Suagher: 51% - 49%; Mammarella – Celli: 51% - 49%; Paghera – Damian: 55% - 45%; Furlan – Peralta: 55% - 45%.

Diffidati: Boben, Defendi, Kontek, Partipilo.

Arbitro: Colombo della sezione di Como. Assistenti: Maninetti della sezione di Lovere e Ferrari della sezione di Rovereto. Quarto ufficiale: Caldera della sezione di Como.