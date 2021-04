Serie B, esonerato un ex allenatore dell'Avellino Fatale una sconfitta in trasferta e una sola vittoria nelle ultime dodici partite

Il Pordenone ha esonerato Attilio Tesser affidando la guida tecnica a Maurizio Domizi. Fatale la sconfitta per 4-1 al "Rigamonti" contro il Brescia. Attraverso un comunicato ufficiale, il club friulano ha motivato così la decisione attraverso le parole del presidente Mauro Lovisa: “La Società si deve prendere sempre le sue responsabilità nei momenti positivi come in quelli negativi. Dover cambiare allenatore è una sconfitta per tutti, in primis per la Società e chiaramente per me, ma siamo arrivati a questa scelta, certamente non facile, per dare una scossa forte dopo un periodo troppo lungo senza risultati (una vittoria nelle ultime dodici partite, bdr). Ringraziamo e ringrazieremo sempre Attilio per lo spessore umano e la professionalità dimostrata in ogni occasione. Insieme abbiamo fatto un percorso bellissimo, conquistato la storica promozione in Serie B. Tesser è stato importante nella nostra crescita. Da oggi guardiamo avanti: non esistono scusanti o alibi per nessuno”. Sollevati dall’incarico anche l’allenatore in seconda Mark Strukelj e il preparatore dei portieri Leonardo Cortiula, che hanno accompagnato Tesser anche nella sua avventura all'Avellino.