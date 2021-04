Lucarelli: "Abbiamo messo a tacere qualche buontempone..." Ternana - Avellino 4-1, il tecnico: "In settimana ho sentito cose che non mi sono piaciute"

Ternana – Avellino 4-1, il commento del tecnico degli umbri, Cristiano Lucarelli: “Abbiamo capito di avercela fatta quando abbiamo battuto il Bari. Sì, adesso possiamo uscire dal carrarmato. Aver fatto 12 punti contro la seconda e la terza del campionato vuol già dire tanto. Questa settimana ho sentito cose che non mi sono piaciute. Abbiamo messo a tacere qualche buontempone. Il tabellino della partita si commenta da solo. E non ci fermeremo. Vogliamo finire questa stagione nel modo giusto, provando a battere i record e a vincere la Supercoppa, un altro obiettivo che vogliamo raggiungere. Il mio futuro? Ci sarà tempo per parlarne. Abbiamo creato una mentalità d'acciaio, si deve apprezzare il lavoro che abbiamo fatto. Mi spiace solo per i tifosi che non hanno potuto festeggiare con noi, è la più grande macchia di quest'anno, ma gli abbiamo regalato una grande gioia in attesa di poterli riabbracciare dal vivo. I ragazzi stanno festeggiando su un apecar? Ora possono permetterselo. Oggi ci sta tutto”.