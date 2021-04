Avellino, riecco Carriero e De Francesco I centrocampisti si sono negativizzati: ecco quando torneranno ad allenarsi

Carriero e De Francesco si sono negativizzati. La marcia di avvicinamento dell'Avellino allo scontro diretto con il Bari, in programma sabato con calcio d'inizio alle 17,30, allo stadio “Partenio-Lombardi”, entra nel vivo con una doppia buona notizia per Braglia. A Terni, il tecnico si era ritrovato senza centrocampisti per effetto delle noie muscolari accusate da D'Angelo, fuori dai giochi al pari dei due compagni di reparto che sono, ora, finalmente guariti dal Covid dopo una ventina di giorni trascorsi in isolamento. In giornata, Carriero e De Francesco si sottoporranno alle visite mediche di rito per ottenere il certificato di idoneità alla pratica dell'attività sportiva, come previsto dal protocollo anti Covid-19 e da domani, salvo clamorosi intoppi, torneranno ad allenarsi. Pedine importanti da poter ricollocare sullo scacchiere dopo aver provato a fare di necessità virtù con l'impiego, con risultati palesemente insufficienti, di Luigi Silvestri in mediana. Già recuperato, da giorni, Bernardotto, che potrebbe tornare in campo dal primo minuto venendo preferito a Santaniello e Fella. Resta così in dubbio proprio il solo D'Angelo. In difesa scalpita, invece, Dossena, che contende a Miceli una maglia da titolare. Nell'elenco dei convocati dovrebbe figurare anche Errico, che a margine di una stagione a dir poco travagliata, sotto il profilo dei problemi fisici, potrà provare a riscattarsi con un ruolo da protagonista nei playoff.