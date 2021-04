Playoff Serie C: ecco quando dovrebbero iniziare C'è un margine di tempo per recuperi determinati dal Covid, ma anche un "piano B" d'emergenza

Quando inizieranno i playoff e cosa si farà nel caso in cui il Covid irrompa nei “gruppi squadra” dei club impegnati negli spareggi promozione? Domande a cui ha dato risposta il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli: “L’auspicio è quello di disputare regolarmente i playoff dal 9 maggio. Formula accorciata? Pur posticipando di una settimana il termine della regular season abbiamo strutturato il calendario dei playoff e playout per consentire un margine di sicurezza in caso vi sia necessità di rinviare delle gare. Qualora invece la situazione dovesse aggravarsi abbiamo già sottoposto all'Assemblea di Lega una serie di ipotesi in base alla finestra temporale a disposizione. Nel caso si verificasse tale situazione, convocheremo d'urgenza un'assemblea di Lega per condividere la decisione con i club” ha dichiarato il numero uno della Serie C a “La Gazzetta del Mezzogiorno” anticipando il piano d'azione con l'approssimarsi della conclusione della stagione regolare e del via alla bagarre per assegnare la quarta promozione in Serie B tra i gironi A, B e C.