Santaniello: "Dispiace lasciare i miei compagni proprio ora" L'attaccante dell'Avellino, positivo al Covid, salterà la sfida per il secondo posto con il Bari

Nemmeno il tempo di gioire per la negativizzazione di Carriero e De Francesco, che da oggi torneranno ad allenarsi in gruppo dopo aver superato le visite mediche per il rilascio del certificato di idoneità alla pratica dell'attività sportiva, che l'Avellino si è ritrovato a maledire, di nuovo, il Covid. Emanuele Santaniello, l'attaccante più in forma dei biancoverdi, è risultato positivo. Santaniello era in isolamento in seguito alla notizia della positività di un famigliare e il tampone di controllo a cui si è sottoposto ha restituito l'esito più temuto. Niente Bari, in forte dubbio la presenza a Vibo Valentia. Incoraggiato dal compagno di squadra Santo D'Angelo, attraverso Instagram, anche Santaniello ha affidato al popolare social network l'espressione del proprio stato d'animo postando una foto che lo ritrae in azione contro il Catania e commentando: “Resilienza. Nonostante tutta l'attenzione e le precauzioni adottate, mi ritrovo costretto ad affrontare anche questo avversario invisibile. Mi dispiace lasciare i miei compagni proprio in questo momento così delicato, ma prometto che ce la metterò tutta per tornare il prima possibile”. E, ora, dita incrociate perché il timore per nuovi effetti collaterali, in termini di contagi per effetto domino, torna d'attualità, a prescindere dall'isolamento successivo alla trasferta di Terni disposto per l'ex Picerno. Solo i cicli di tamponi potranno fugare gli angoscianti dubbi in vista della sfida che può valere il secondo posto.