Avellino, Santaniello positivo al Covid. E ora fiato sospeso Su Instagram il messaggio di D'Angelo al compagno di squadra, dita incrociate in vista del Bari

“Tornerai più forte di prima, cigno”. Con questo messaggio su Instagram, il centrocampista dell'Avellino, Santo D'Angelo, ha voluto testimoniare la sua vicinanza al compagno di squadra Emanuele Santaniello, positivo al Covid. A questo punto in maniera conclamata. La giornata, per i lupi, era iniziata bene, con la notizia delle negativizzazioni di Carriero e De Francesco, ma, nel tardo pomeriggio, il club biancoverde ha reso noto che, in seguito alla positività di un famigliare, un elemento del gruppo squadra era stato stato sottoposto a tampone nasofaringeo, che aveva dato esito positivo. Si tratta, dunque, dell'attaccante partenopeo, che salterà certamente la sfida casalinga con il Bari e probabilmente quella in trasferta con la Vibonese.

L'Avellino continuerà a seguire l’iter previsto dai protocolli vigenti. Tutti i soggetti negativi ai controlli svolgeranno le regolari attività, ma è scontato che, a prescindere dall'isolamento a cui è stato sottoposto precauzionalmente Santaniello, ci sia preoccupazione per i giorni precedenti all'adozione della misura, in cui il virus potrebbe essere già stato in incubazione, seppur non rilevato.

Giorni in cui Santaniello, negativo ai tamponi, si è regolarmente allenato in gruppo scendendo, tra l'altro, in campo dal primo minuto a Terni. Fiato sospeso, dunque, in vista del match di sabato, alle 17,30, al “Partenio-Lombardi”, in relazione a possibili nuovi casi positivi che rischiano di manifestarsi nei giorni o nelle ore precedenti al cruciale match con i pugliesi.