Avellino, il Bari si è preparato con l'aiuto di un ex dei lupi Sul fronte formazione Carrera si prepara a schierare dall'inizio l'artiglieria pesante in attacco

Il Bari è pronto a scendere in campo per la partita che può decidere la corsa per il secondo posto, in cui i pugliesi puntano a rientrare definitivamente, evitando che i giochi vengano chiusi, in occasione dello scontro diretto in programma domani, alle 17,30, contro l'Avellino. Il club biancorosso ha reso noto che il nuovo ciclo di test sierologici e tamponi, a cui è stato sottoposto ieri il gruppo squadra in vista della sfida contro i biancoverdi, ha dato esito negativo per tutti i tesserati. La marcia di avvicinamento dei biancorossi alla sfida al “Partenio-Lombardi” è stata scandita da doppie sedute e allenamenti congiunti con la Berretti di mister Doudou Diaw. Un nome che, ovviamente, non suona nuovo ai tifosi dei lupi: l'ex difensore senegalese, che lo scorso 2 marzo è subentrato a Salvatore Alfieri, ha militato all'ombra del Partenio in Serie B, prima del fallimento dell'Unione Sportiva, nella stagione 2008/2009 totalizzando 26 presenze e realizzando una rete. Sul fronte formazione si profila l'impiego simultaneo, in attacco, di Cianci e Antenucci.