Avellino-Bari, i tifosi "scortano" il pullman al Partenio Niente stadio ma hanno trovato ugualmente il modo di incitare la squadra

In tempo di Covid, si sa, i tifosi non possono sostenere la propria squadra all'interno di uno stadio ma possono comunque accompagnarla idealmente in campo. E' quanto hanno fatto i supporters dell'Avellino oggi pomeriggio prima della sfida contro il Bari al “Partenio-Lombardi”, scontro diretto decisivo per il secondo posto in classifica. Hanno scortato, tra clacson e bandiere, il pullman dell'Avellino dalla sede del ritiro fino al Partenio incitando così, a modo loro, la squadra prima del fischio d'inizio.