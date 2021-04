L'ex Marcolini: "Avellino forte, esperto e legato a Braglia" L'ex allenatore dei lupi: "Simbiosi perfetta tra la squadra e lo staff"

L'Avellino riparte dopo la vittoria con il Bari: secondo posto blindato (lupi a +7 sui galletti, a +8 sul Catanzaro, ma i calabresi dovranno recuperare il match con la Juve Stabia). Grande attesa per la sfida Viterbese-Casertana (calcio d'inizio alle 21). Laziali chiamati a certificare la conferma in Serie C, falchetti vogliosi di rafforzare il posto playoff. Proprio in ottica post-season, l'ex tecnico dell'Avellino, Michele Marcolini, in collegamento telefonico con "0825 - Focus Serie C", appuntamento della domenica sera del canale 696 TV OttoChannel, ha sottolineato la qualità dei biancoverdi, ma rimarca anche il valore delle protagoniste degli altri due gironi: "C'è anche il Perugia, al terzo posto, a un punto dal secondo posto nel girone B, molto equilibrato e che si risolverà alla fine. - ha spiegato l'ex allenatore degli irpini - Il Padova non avrà vita facile, anche se ha un buon margine. Le seconde dei gironi? Sono tre squadre forti, costruite bene. Tra queste, sicuramente quella che ha meno nome, forse, è il Sudtirol, ma è una società che ha costruito nel tempo con grande serietà. Conosco bene l'ambiente. So che veramente sono tanti anni che lavorano con grande serietà e, quindi, hanno costruito una bella squadra. Tra le tre seconde c'è equilibrio. L'Avellino ha fatto una squadra forte, esperta, costruita sul proprio allenatore: è la simbiosi perfetta. L'Alessandria è un'altra squadra che ha investito tanto. Parliamo di tre squadre forti. Come detto, chi starà meglio sarà la favorita".