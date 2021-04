Avellino-Bari, duemila euro di ammenda alla società irpina "Persone in tribuna assumevano atteggiamento offensivo verso l'arbitro e la squadra avversaria"

Avellino-Bari prosegue anche al termine del match vinto dai lupi sabato scorso. Il giudice sportivo della Lega Pro, Pasquale Marino, ha inflitto duemila euro di ammenda all'Avellino "perché persone ammesse in tribuna dalla società assumevano un atteggiamento offensivo verso l'arbitro e verso la squadra avversaria". Ecco quanto presentato nel comunicato ufficiale e la Procura Federale pone sotto la lente d'ingrandimento il numero di persone presenti in Tribuna Montevergine per accertare il rispetto del protocollo previsto per le gare a porte chiuse. La Procura Federale analizzerà anche il match di Serie B, Reggina-Vicenza, giocata domenica scorsa.

Nel frattempo, l'Avellino ha messo la Vibonese nel mirino. Gestione in chiave playoff per i lupi con Piero Braglia che non potrà contare su Giuseppe Carriero, Alberto Dossena e Fabio Tito nella trasferta di Vibo Valentia. Il giallo rimediato dai tre calciatori contro il Bari determina la squalifica di un turno. Sarà la prima di una lunga serie di gare senza Luigi Silvestri dopo la frattura composta del malleolo, che sa di stagione finita. La gara Vibonese-Avellino sarà diretta da Marco Monaldi di Macerata coadiuvato dagli assistenti, Andrea Niedda e Gianluca D'Elia di Ozieri, e dl quarto ufficiale, Fabio Natilla di Molfetta.