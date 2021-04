Avellino, stagione finita per Luigi Silvestri? Forse no Il difensore, ingessato dopo il match col Bari, è partito per Vibo Valentia con la squadra

Non c'è gesso che tenga di fronte alla voglia di far gruppo, essendo, in fondo, parte integrante di quel gruppo. Luigi Silvestri è partito regolarmente alla volta di Vibo Valentia dove sabato, alle 17,30, l'Avellino sfiderà la Vibonese nella trentaseiesima e terzultima giornata del girone C di Serie C. La frattura composta del malleolo peroneale della caviglia sinistra, rimediata contro il Bari, gli ha tolto la possibilità di essere a disposizione di Piero Braglia, ma non il sorriso e la voglia di vivere in prima persona, seppur non dalla prospettiva più gradita, quella dal campo, il rush finale dei biancoverdi. Ma, come si suol dire, “aiutati, che Dio ti aiuta”. Se nelle ore immediate all'infortunio,l'auspicio di rivederlo all'opera in tempo per i playoff aveva lasciato spazio a seri dubbi circa un sufficiente margine di giorni per il suo recupero, come ammesso dallo stesso calciatore attraverso i propri profili social (“La vedo dura”), gli ultimi esami strumentali alimentano un moderato ottimismo. Non è del tutto impraticabile la possibilità di portare il difensore almeno in panchina nelle partite che metteranno in palio la Serie B. Non meno di trentacinque, ma non di più di quaranta giorni saranno necessari per procedere al taglio del gesso, poi inizierà una terapia riabilitativa accurata, ma intensiva, con l'ausilio di un tutore e di un percorso specifico. La vera buona nuova è rappresentata dall'assenza di interessamento dei legamenti, aspetto, ovviamente, tutt'altro che marginale per aumentare le chance di rientro a tempo di record. La calcificazione dell'articolazione farà la differenza, ma anche la possibilità di lavorare seguendo un lavoro non standard, ma riservato agli atleti, già di per sé con un tono muscolare diverso dalle persone “normali”, potrebbe fare altrettanto. No, forse non è finita, la stagione di Luigi Silvestri. E se la forza di volontà gioca un ruolo determinante in ogni guarigione, la sua, feroce, potrà risultare determinante.