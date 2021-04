Covid, rinviata una partita nel girone dell'Avellino Sarà recuperata il prossimo 28 aprile con calcio d'inizio alle 15

Il Covid continua a impattare sul calendario del girone C di Serie C. Come nelle attese, Cavese - Turris è stata rinviata. La gara, che mette in palio punti pesanti in chiave salvezza, sia per quanto riguarda l'obiettivo dei corallini di evitare di essere risucchiati in extremis in zona playot, sia per tenere accesa la fiammella della speranza dei metelliani di disputare lo spareggio per non retrocedere direttamente in Serie D, era inizialmente in programma domenica con calcio d'inizio alle 20,30. La Turris ha, però, scelto di giocare il jolly stagionale a disposizione per ottenere lo slittamento del match, dati i 4 casi positivi all'interno del "gruppo squadra", che si protraggono da più di 5 giorni. La partita verrà recuperata mercoledì 28 aprile, alle 15, al pari di Pro Vercelli - Pontedera (Serie C, girone A). La Lega Pro ha preso, dunque, atto dell'istanza, ai sensi del punto 4 della circolare 54/L del 6 ottobre 2020 (disposizioni per la disputa delle gare - emergenza Covid-19), presentata dalla società presieduta da Antonio Colantonio, rendendo ufficiale la nuova data del derby, che all'andata si concluse con il risultato finale di 2-0 per gli allora uomini del tecnico Francesco Fabiano.