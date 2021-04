Novellino: "Nessun dramma, è un Avellino tosto e deciso" L'ex tecnico biancoverde: "Un ko ci può stare, la squadra sta programmando il finale di stagione"

Ultimi due turni di campionato, prima dell'attesa playoff, per l'Avellino. Testa al Teramo per la squadra irpina dopo il ko di Vibo Valentia: le reti di Pugliese e Tumbarello per il successo dei calabresi e l'ottavo ko nel girone C per i lupi, sempre secondi, ma con il Catanzaro a -5 e con una gara da recuperare (mercoledì sarà recupero di campionato tra la Juve Stabia e la squadra giallorossa). Piero Braglia ritrova Giuseppe Carriero, Alberto Dossena e Fabio Tito dopo la squalifica scontata a Vibo, ma perde Salvatore Aloi. La prova negativa di sabato scorso apre alle modifiche per l'undici titolare.

Walter Novellino, intervenuto nel corso di "0825 - Focus Serie C", si è espresso così sulla squadra biancoverde: "Ci sta che l'Avellino possa inciampare. Può capitare una sconfitta, ma con il Bari ha fatto una grandissima partita. - ha affermato l'ex tecnico dell'Avellino - È ovvio che Piero (Braglia, ndr) voglia tenere tutti sulla corda, in tensione, ma l'Avellino, con gli uomini che ha, e non aveva tre pedine importanti a Vibo Valentia, è una squadra che farà sicuramente bene nei playoff. Pensano a un gran finale. Sono convinto che la squadra è buona. È stata costruita bene. Le difficoltà si possono trovare nel cammino, ma l'Avellino è una squadra forte. Anche nel girone B, ad esempio il Padova ha perso con il Modena 3-0. Per l'Avellino ci può stare una sconfitta, ma la vedo tosta, cattiva, determinata. L'ho vista con il Bari: vogliosa con un allenatore che ha tanta competenza nel girone C.L'Avellino farà benissimo".