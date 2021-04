Il Bari esonera Carrera, fatale il pari con il Palermo I galletti sono ora quarti in classifica, superati dal Catanzaro, pronto al recupero di mercoledì

Nuovo cambio in panchina nel girone C di Serie C. Risultati negativi nella gestione in biancorosso e risulta fatale il pari (2-2) con il Palermo a Massimo Carrera, che non è più l'allenatore del Bari. La società dell'amministratore unico, Luigi De Laurentiis, ha sollevato dall'incarico il tecnico e si profila il ritorno di Gaetano Auteri, esonerato lungo la stagione. Il Bari è quarto, superato dal Catanzaro: giallorossi a -5 dall'Avellino con una gara da recuperare, la sfida in programma mercoledì a Castellammare contro la Juve Stabia da record, da 6 vittorie consecutive, vincente nel derby a Caserta (2-3).

Il comunicato - "SSC Bari comunica di aver sollevato Massimo Carrera dall’incarico di allenatore della Prima squadra. La Società, con stima e rispetto per l’uomo e il professionista, intende ringraziare Carrera per il lavoro svolto alla guida dei biancorossi; a Lui ed al suo staff augura il meglio per il prosieguo della carriera".