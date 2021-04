Avellino, sabato prossimo su il sipario sul nuovo stadio I lupi si preparano a vivere un mercoledì da spettatori interessati di Catanzaro - Juve Stabia

L'Avellino mette nel mirino il Teramo, falcidiato dalle assenze, e si prepara a vivere un mercoledì da spettatore interessato. Domani, alle 15, è in programma il recupero della trentatreesima giornata del girone C di Serie C. Al “Menti” sta per scoccare l'ora di Juve Stabia – Catanzaro. Vincendo, i calabresi ridurrebbero il gap dai biancoverdi a soli 2 punti, a due giornate dalla fine del campionato, e, allora, i lupi sperano in un favore dei “cugini” per mantenere salda l'ipoteca sul secondo posto in classifica e vivere senza grandi patemi d'animo i 180 minuti più recupero che li dividono dalla fine della stagione regolare. Le vespe arrivano alla sfida sulle ali dell'entusiasmo: 6 vittorie di fila, 8 consecutive in trasferta. Un successo varrebbe il -3 e il vantaggio negli scontri sui calabresi, soprattutto il +3 sul Catania e il quinto posto in solitaria, non di meno il -2 dal Bari, quarto, che ha esonerato Carrera e richiamato Auteri in panchina. Intanto, sabato, alle 11, presso la sala consiliare del Comune di Avellino, verrà presentato lo studio di fattibilità per la costruzione del nuovo stadio “Partenio-Lombardi”. All'evento prenderanno parte il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, il presidente dell’Avellino, Angelo Antonio D’Agostino, e l’architetto che ha realizzato l’idea progettuale, Gino Zavanella. A moderare l'incontro sarà il giornalista Gianluca Di Marzio.