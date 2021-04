Avellino, le possibili avversarie playoff: la Pro Patria Miglior difesa del calcio italiano, in attacco un talento che fu sondato anche dai biancoverdi

Alla scoperta delle possibili avversarie dell'Avellino nei playoff. Al sesto posto del girone A di Serie C, a quota 57 punti, -3 dal Lecco quinto e +4 dall'Albinoleffe settimo, c'è la Pro Patria. L'obiettivo di partenza era una salvezza tranquilla. La Pro, nonostante il solo punto raccolto nelle ultime due partite, sta giocando con grande entusiasmo e con la giusta ambizione, forte di non avere particolari pressioni. I risultati si vedono. L'inatteso k.o. casalingo di due domeniche fa, con il Novara (1-3), seguito dal pari esterno sul campo della Giana Erminio (1-1), non hanno pregiudicato la lotta per il quarto posto, ora occupato dal Renate a quota 61 (+4). L'allenatore è Ivan Javorcic, che guida i tigrotti da 4 anni. Uomo promozione dalla Serie D, vanta la vittoria di uno scudetto dilettanti. La Pro Patria non è mai stata in sofferenza sotto la sua gestione in Serie C. Il suo modulo di riferimento è il 3-5-2. Molto preparato a livello tattico, estremamente professionale nella gestione del gruppo. Fino a domenica 4 aprile, la Pro Patria è stata la miglior difesa del calcio italiano. Il “Galobo” (Gatti, Lombardoni, Boffelli) fa sognare i tifosi lombardi. Il centrocampo fa tanta densità per contribuire a proteggere la difesa. Galli, Bertoni e Nicco si alternano nel lavoro di protezione, lasciando agli esterni il compito di servire le punte. Occhio a Pizzul e Galli. In attacco, oltre a Latte Lath, altro spauracchio è Sean Parker. Anche lui lavora molto per la squadra, tra sportellate e spizzate. Tanto sacrificio e sudore, a sostegno della quadra, ma in zona gol pecca di imprecisione. Attenzione all'elettricità dell'albanese Kolaj. Il gioiello della Pro Patria è Latte Lath, in passato anche nel mirino dell'Avellino, ai tempi della Serie B. Veloce, rapido, dribblomane. Fa della corsa la sua qualità migliore. Ex enfant prodige dell'Atalanta (un gol allo Stadium), si è perso negli anni. Ma l'Atalanta crede ancora in lui, forse per questo, per meritarsi il rinnovo, si è ritrovato a suon di gol. L'undici tipo è composto da Greco in porta; Gatti, Lombardoni e Boffelli in difesa; Cottarelli, Nicco, Bertoni, Galli e Pizzul a centrocampo; Latte Lath e Parker in attacco.