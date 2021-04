Paci: "L'Avellino è costretto a vincere, daremo il massimo" Il tecnico del Teramo: "Vogliamo ottenere il miglior piazzamento possibile in chiave playoff"

Alla vigilia dell'ultima trasferta della stagione regolare, contro la vice-capolista Avellino, reduce da 9 successi interni consecutivi, questo il pensiero del tecnico biancorosso Paci: «Dobbiamo valutare le condizioni di Diakite e Vitturini, oltre ai tanti indisponibili già noti per infortunio e squalifica. L'Avellino è costretto a vincere, sono andati in ritiro, le loro motivazioni saranno alte per difendere la seconda piazza, ma anche noi vogliamo ottenere la migliore posizione possibile, anche se nella partita secca nel playoff può accadere di tutto. Conosciamo le loro caratteristiche, cercheremo di fare il massimo: affronteremo una squadra tosta, che ha pochi punti deboli e molto organizzata in fase difensiva, ma sono convinto che ci saranno difficoltà anche per loro, specie se la dovessimo mettere sotto il piano della corsa. Con il raggiungimento matematico dei playoff, credo che i ragazzi saranno alleggeriti delle pressioni e avranno più entusiasmo e spensieratezza, condizioni idonee per il nostro tipo di gioco. Per caratteristiche abbiamo calciatori che si sposano bene con il contrasto e l'intercetto di Arrigoni, come la qualità di Mungo, la maggior propensione offensiva di Ferreira e la regia di Lombardi, forse quest'ultima la scelta più logica, le soluzioni non mancano. L'Avellino propone sviluppi lunghi per i due attaccanti, quindi avere due centrali bravi di testa come Soprano e Trasciani, potrebbe essere un fattore importante per noi, senza dimenticare che in coppia hanno offerto adeguate garanzie. Vitturini? È disponibile ma non è ancora al massimo, ho qualche remora nel mandarlo in campo. Pinzauti? L'ho visto un po' meglio in questa settimana. Mi fido ciecamente dei miei ragazzi, sono sicuro che abbiano sempre dato il massimo, anche se non siamo riusciti a migliorare certe caratteristiche. Domani sarà una partita diversa dalle ultime, il campo e la tipologia di avversario ci consentiranno di attuare un certo di partita e lo faremo con grande entusiasmo. Superare il maestro sarebbe bellissimo, ma non per una questione personale, bensì per la squadra: ho avuto la fortuna di avere Braglia ed ho grande rispetto nei suoi confronti, posso immaginare quello che chiederà al proprio gruppo. Il brindisi con il Presidente? Quando si raggiunge un obiettivo, è giusto fermarsi un attimo per non dare tutto per scontato ed i playoff quest'anno non lo erano affatto, alla luce delle tante cessioni operate l'estate scorsa. Ora si parte per una nuova storia, tutta da scrivere...».