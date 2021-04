Avellino - Teramo 0-0, le pagelle De Francesco andamento lento, Maniero e Fella mancano il colpo del ko. Ciancio bene ovunque

Avellino (3-5-2): Forte 6.5; Ciancio 6.5, Dossena 6.5, Illanes 6; Adamo 5 (19' st Rizzo 6), Carriero 6, De Francesco 5, D'Angelo 5 (28' st Errico 6), Tito 6; Santaniello 5.5 (11' st Fella 5), Maniero 5 (28' st Bernardotto 5.5). A disp.: Pane, Laezza, Miceli, Rocchi, Baraye. All.: Braglia 5.5.

Teramo (4-2-3-1): Lewandowski 6.5; Piacentini 6.5, Trasciani 6.5, Soprano 6, Cappa 6; Arrigoni 6.5, Lombardi 6 (28' st Mungo 6); Birligea 5.5 (23' st Pinzauti 6), Bombagi 6.5, Costa Ferreira 6.5; Kyeremateng 5.5 (20' st Di Francesco). A disp.: Valentini, Furlan, Ekue, Bellucci, Persiani, Gerbi. All.: Paci 6.5.

Arbitro: Alessandro Di Graci della sezione di Como 6.5. Assistenti: Massimo Salvalaglio della sezione di Legnano e Riccardo Vitali della sezione di Brescia 6 e 6.

Note: Ammoniti: Trasciani per gioco falloso; De Francesco per comportamento non regolamentare; Tito per proteste; Carriero per proteste. Angoli: 6-4. Recupero: pt 0', st 4'. Gara a porte chiuse.