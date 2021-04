Paci: "I ragazzi sono stati spettacolari, sono orgoglioso" Avellino - Teramo 0-0, il tecnico: "Dobbiamo migliorare la fase di possesso in vista dei playoff"

Avellino - Teramo 0-0, il commento del tecnico degli biancorossi, Massimo Paci: "Nella fase di non possesso avevamo preparato questo tipo di gara, a differenza di quella di costruzione dove pensavamo a qualcosa di diverso, ma contro una squadra come l'Avellino, che ha un'identità precisa e che ha provato in ogni modo a vincere la partita, siamo stati diligenti, abbiamo risposto bene e ne sono orgoglioso. Abbiamo avuto un'occasione clamorosa con Kyeremateng che non siamo riusciti a concretizzare, ma i ragazzi, con sei under in campo dall'inizio, sono stati spettacolari, hanno uno spessore morale di altra categoria ed oggi Arrigoni, Bombagi e Costa hanno preso letteralmente per mano la squadra in un momento di reale emergenza. Lombardi? Avevo già deciso ieri, perchè al fianco di Arrigoni poteva starci bene per caratteristiche più orientate alla regia, e poi quando dai fiducia ai giovani non ti deludono mai. Lombardi é un patrimonio del club, bisogna avere coraggio in certe scelte e ha dato una buona risposta. È la mia prima esperienza nei playoff, è vero, ma se vogliamo pensare di fare una buona post-season, non bisogna ragionare con il braccino corto e noi dobbiamo provare a vincere, al di là del piazzamento finale, mettendoci entusiasmo e personalità. Diakite va valutato, Vitturini non l'ho convocato perchè non mi ha dato adeguate garanzie. Valuterò bene i diffidati, perchè obiettivamente non ho l'esigenza di rischiare di perdere qualche titolare in vista dei playoff. Abbiamo un gruppo di ragazzi in gamba che non si è mai tirato indietro, siamo fortunati ad averli, nonostante i limiti espressi. Dobbiamo migliorare la fase di possesso contro queste squadre nei playoff e la percentuale di possesso palla, anche se le partite singole sono sempre particolari. Il calcio è anche costituito dalla parte emotiva, come ho visto fare dai ragazzi che sostenevano prima della gara Lombardi".