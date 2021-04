Tito: "Secondi o terzi cambia poco, arriviamo bene ai playoff" Avellino - Teramo 0-0, il cursore di fascia: "Dopo il Bari, forse, ci siamo illusi. Ripartiamo"

Avellino – Teramo 0-0, il commento del cursore di fascia mancina dei biancoverdi, Fabio Tito: “C'è rammarico perché avevamo diversi punti di vantaggio sul Catanzaro e, purtroppo, abbiamo sprecato un gap, a nostro favore, importante. Penso che la sconfitta a Vibo Valentia rischia di passare alla storia come la partita decisiva, in negativo, anche se non me la sento di dire che abbiamo perso il secondo posto lì. Purtroppo, potevamo fare meglio, oggi ci abbiamo provato, abbiamo costruito alcune palle-gol, ma non siamo riusciti a sbloccare la gara. Ora ci concentriamo per la gara con la Cavese e poi ci prepareremo per arrivare bene ai playoff. Arrivando secondi avremmo potuto lavorare meglio, qualche giorno in più, ma come dice il mister cambia poco tra secondi e terzi, conta come ci arriveremo e dobbiamo pedalare di più di quanto fatto in queste giornate finali. Dopo Bari, forse, ci siamo illusi e siamo stati polli a farci recuperare 8 punti in malo modo. Testa, però, alla Cavese, può succedere ancora tutto nell'ultima giornata e abbiamo il dovere di andare a vincere. Chiudiamo bene la stagione e solo dopo penseremo agli spareggi promozione”.