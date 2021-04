Avellino, l'ex Battaglia: "Conta stare bene ai playoff" "Mi aspettavo la vittoria con il Teramo, ma c'è ancora margine per il secondo posto"

Solo un pari con il Teramo, risultato di 0-0 contro gli abruzzesi per l'Avellino. Il Catanzaro vince a Viterbo e i lupi perdono il secondo posto del girone C a 90 minuti dal termine della stagione regolare. Domenica sera, con calcio d'inizio alle 20.30, sarà ultimo atto del campionato. Gare in contemporanea e all'Avellino può non bastare il successo nel derby contro la Cavese. "Fino alla partita di oggi l'Avellino ha comunque meritato la seconda posizione. È normale che il Catanzaro, come il Catania, il Palermo, il Bari, sia una pretendente a cercare un posto promozione. - ha affermato l'ex Avellino, Lorenzo Battaglia - in collegamento telefonico con "0825 - Focus Serie C" - Mi aspettavo la vittoria dell'Avellino per chiudere il discorso secondo posto. Il Catanzaro sta facendo bene da diverse gare, sta dimostrando che è una squadra attrezzata da anni, che vuole salire. Però, credo che l'Avellino possa arrivare prima del Catanzaro e poi sfruttare i playoff con il fattore campo. Credo che il calcio sia cambiato rispetto a quando giocavo io. L'Avellino è forse meno tecnica rispetto ad altre squadre, ha meno palleggiatori. Ho visto nell'Avellino molta corsa, pressione e carattere. Avesse avuto i tifosi, l'Avellino avrebbe avuto un vantaggio in più. I playoff sono un altro tipo di campionato: chi starà meglio fisicamente e mentalmente sarà avvantaggiato".