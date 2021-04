Avellino, linfa Errico ma fargli posto dall'inizio è un rebus Quattro gol nelle ultime 6 gare, il trequartista può essere la chiave per rivitalizzare l'attacco

L'Avellino si prepara alla trasferta al “Simonetta Lamberti”, contro la Cavese, passando al setaccio le imperfezioni finite negli ingranaggi di una macchina che viaggiava a mille; che sembrava perfetta, ma si è inceppata sul più bello producendo un'inattesa flessione, sintetizzata, numericamente, dai soli 4 punti raccolti nelle ultime 4 partite. Un freno a mano tirato in pieno rettilineo, in vista dello striscione del traguardo, costato il sorpasso del Catanzaro e, salvo colpi di scena, il secondo posto. Quattro reti realizzati nelle ultime 6 partite: se i gol sono paragonabili a benzina, per un motore che gira a mille, non può essere trascurato, tra gli altri ed in particolare, questo dato statistico. Dopo il tris al Potenza, i biancoverdi hanno perso efficacia e lucidità nel momento di concretizzare la manovra offensiva. Le assenze e le squalifiche hanno sicuramente inciso, ma la sensazione è che si sia palesata anche la necessità, impellente, di trovare nuove soluzioni per rendere più imprevedibile e ficcante l'azione negli ultimi 16 metri. Meglio prima, che durante i playoff. C'è chi, però, mentre l'eclissi incombeva ha iniziato a brillare di luce propria. È il caso di Errico, che in due spezzoni di gara, a Vibo Valentia e al “Partenio-Lombardi”, contro il Teramo, ha lasciato intravedere sprazzi del suo potenziale. Testa alta, pochi tocchi del pallone, predilezione al gioco in verticale, attacco deciso agli spazi, dinamismo. Risorse preziose, da sfruttare al massimo al pari della sua freschezza fisica, dato lo stop prolungato e il conseguente mancato logoramento nel corso di una stagione massacrante. A gara in corso, per ora, magari dall'inizio negli spareggi promozione per creare imprevedibilità tra le linee di centrocampo e attacco anche se resta difficile perfino immaginare chi tra Carriero, Aloi e D'Angelo potrebbe fargli posto.