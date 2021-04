Pagotto: "Forte, Pane e Leoni? Ecco il mio bilancio" L'allenatore dei portieri: "In vista dei playoff intensificheremo il lavoro sui calci di rigore"

Spazio ai componenti dello staff tecnico dell'Avellino all'antivigilia di Cavese – Avellino. Parola all'allenatore dei portieri, Angelo Pagotto: “Lavoriamo al massimo, ci stiamo preparando al meglio per affrontare questa ultima partita e per i playoff. Forte? In un campionato è difficile restare sempre al 100 per cento. Francesco ha fatto un campionato eccezionale e ci può stare un momento di flessione, di calo. Nessun problema, nessun dramma. Sta tornando a certi livelli, sui suoi livello, e ci può dare una grossa mano per i playoff. Li ha già fatti. L'anno scorso fece delle grandi cose anche contro il Bari con la Carrarese. Ha 30 anni e penso che sotto l'aspetto tecnico e caratteriale, sia all'apice della sua carriera essendo, per giunta, arrivato in una piazza in cui consacrarsi. Pane? Non penso che sarà titolare a Cava de' Tirreni, ma è il mister che decide. Schiererà chi sta meglio e chi vede meglio. Mi dispiace per Pane perché meriterebbe di essere titolare come Forte. Leoni? Un bravissimo ragazzo, un professionista esemplare. Si sta allenando molto bene, peccato, per lui, che sia arrivato in un momento sbagliato, delicato. Lui sapeva che andava incontro a qualcosa di difficile perché eravamo in un momento particolare, ha rischiato e, purtroppo ,gli è andata male. Avrà occasioni per dimostrare il suo valore altrove. I portieri del settore giovanile? Ci sono elementi interessanti, ma per costruire un portiere ci vuole tempo e al momento non vedo elementi pronti per il grande salto. I rigori in caso di final four? Potrebbero essere importanti, chiaramente. Ci alleniamo già una volta a settimana nell'esecuzione dei tiri dagli undici metri, ormai c'è una vera e propria sfida in atto che si ripete, come un appuntamento fisso, all'interno del gruppo. Intensificheremo pure il lavoro su questo aspetto in caso di final four così come sarà importante lavorare e affinare la tecnica per i 6 rigoristi scelti per calciarli”.