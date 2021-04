Nuovo stadio Partenio, la provocazione di Iannuzzi Gli umori sul web dopo gli interventi dell'opposizione. E su facebook nasce un gruppo

A nemmeno una settimana dalla presentazione dello studio di fattibilità del nuovo stadio Partenio, lo scorso sabato, nella Sala Consiliare del Comune di Avellino, è già ampio ed articolato il dibattito che infiamma in città. Gli interventi dei consiglieri Picariello, Santoro e Giordano, a cui ha fatto seguito la replica dell'assessore Genovese, lo scorso mercoledì, in occasione della riunione della giunta comunale, che ha approvato ufficialmente la presa d’atto del progetto firmato da Gino Zavanella, hanno scatenato una serie di reazioni sui social, da parte di un folto nugolo di tifosi biancoverdi. Tra coloro che, senza indugi, si augurano di vedere realizzato l'impianto di gioco, c'è uno dei punti di riferimento del tifo irpino, Franco Iannuzzi, che, proprio attraverso la sua pagina facebook, ha lanciato una provocazione in merito al dibattito a Palazzo di Città scrivendo: “Ridateci il piazza D'Armi... che è meglio per tutti”. A corredo del post una foto rigorosamente in bianco e nero, che campeggia sui muri del Bar Broadway, del primo, storico, stadio dei lupi e una serie di commenti con un altro paio di sottolineature caustiche dello stesso Iannuzzi: “Il piazza D'Armi è la nostra dimensione, non si vuole crescere, è questo che mi fa arrabbiare in questa città. Ridateci il piazza D'Armi”. Questa mattina, è, inoltre, nato un gruppo sul popolare social network: “Tutti uniti per il nuovo Partenio Lombardi”. Per il momento conta circa 300 iscritti. Il suo fondatore, Stefano Marciano, ha motivato così l'idea: “Questo gruppo è nato per dimostrare alla comunità irpina e avellinese quante persone tengono alla realizzazione di questo progetto per il bene sportivo del territorio. Tutti uniti, tutti insieme per un solo obiettivo”. Società, maggioranza, opposizione, tifosi. Il nuovo stadio Partenio ha subito sollevato un polverone ed è destinato a far discutere ancora a lungo.