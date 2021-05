Cavese, 6 assenti e 2 rientri per la sfida all'Avellino Cinque indisponibili oltre allo squalificato Bubas. A centrocampo spazio a un ex dei biancoverdi

Il tecnico Vincenzo Maiuri ha convocato 22 calciatori per Cavese - Avellino, valida per la trentottesima e ultima giornata del girone C di Serie C, in programma domani, alle 20,30, allo stadio “Lamberti”. Indisponibili gli infortunati Kucich, Matera, Montaperto, Natalucci, Semeraro e lo squalificato Bubas. L'attaccante argentino dovrebbe essere sostituito dalla bandiera metelliana De Rosa, in vantaggio su Gatto. Rientrano Gega e Scoppa, che ha scontato un turno di stop comminatogli dal giudice sportivo.

L'elenco dei 22 convocati.

Portieri: D’Andrea, Paduano, Russo.

Difensori: De Franco, De Vito, Gega, Lancini, Matino, Marzupio, Nunziante, Ricchi, Senese.

Centrocampisti: Cuccurullo, De Marco, Favasuli, Pompetti, Scoppa.

Attaccanti: Calderini, De Rosa, Gatto, Gerardi, Senesi.

La probabile formazione.

Cavese (4-3-3): Russo; Matino, De Franco, Marzupio, Lancini; De Marco, Pompetti, Scoppa; Senesi, Gerardi, De Rosa. A disp.: D’Andrea, Paduano, Gega, Ricchi, De Vito, Nunziante, Senese, Favasuli, Cuccurullo, Calderini, Gatto. All.: Maiuri.