Avellino, Braglia ne convoca 19: fuori 3 acciaccati Un forfait inatteso in vista della trasferta a Cava de' Tirreni. Ecco la probabile formazione

Sono 19 i calciatori convocati da Piero Braglia per Cavese – Avellino, valida per la trentottesima e ultima giornata del girone C di Serie C. Nell'elenco, oltre al terzo portiere Leoni, per scelta tecnica, e all'infortunato Luigi Silvestri, non figurano gli acciaccati Baraye, Marco Silvestri e Rocchi. Capitolo formazione. Davanti a Forte, la linea a tre difensiva sarà composta da Ciancio, Dossena o Miceli (in ballotaggio) e Illanes. A centrocampo spazio a Rizzo, Carriero, Aloi, al rientro da un turno di squalifica, D'Angelo e Tito. In attacco spazio a Santaniello e Bernardotto per gestire Fella e, soprattutto, Maniero in vista dei playoff. I due dovrebbero, comunque, subentrare a gara in corso nell'ottica del consueto turnover. Certo anche l'impiego, per uno spezzone di gara, di Laezza ed Errico, pedine chiave dal punto di vista tecnico-tattico negli spareggi promozione.

L'elenco dei 19 convocati.

Portieri: Forte, Pane.

Difensori: Ciancio, Dossena, Illanes, Laezza, Miceli.

Centrocampisti: Adamo, Aloi, D'Angelo, De Francesco, Errico, Rizzo, Tito.

Attaccanti: Bernardotto, Fella, Maniero, Santaniello.

La probabile formazione.

Avellino (3-5-2): Forte; Ciancio, Dossena, Illanes; Rizzo, Carriero, Aloi, D'Angelo, Tito; Santaniello, Bernardotto. A disp.: Pane, Laezza, Miceli, Fella, Errico, Adamo, Maniero. All.: Braglia.