Südtirol migliore terza con un gol di un ex biancoverde Ma se l'Avellino non chiudesse secondo c'è ancora una chance per essere testa di serie: ecco quale

Il Südtirol vince 3-1 a Pesaro ed è la migliore terza in Serie C tra i gironi A, B e C. Gli altoatesini si sono garantiti il piazzamento, che, in caso di passaggio al secondo turno, gli garantirebbe la possibilità di essere testa di serie nel sorteggio del secondo turno della fase nazionale dei playoff e, dunque, di giocare in casa il ritorno ed accedere alle final four anche con un doppio pareggio al termine dei match di andata (16 maggio) e ritorno (20 maggio). L'Avellino chiuderà, dunque, dietro agli uomini di Vecchi anche in caso di successo, questa sera, a Cava de' Tirreni. I biancoverdi sono, però, ovviamente, ancora in corsa per il secondo posto in classifica qualora il Catanzaro non dovesse vincere al “Ceravolo”, contro il Monopoli, ma anche con un pareggio nel caso in cui i pugliesi, senza obiettivi stagionali, dovessero firmare un'impresa contro ogni pronostico e aspettativa. C'è, inoltre, una chance di poter essere testa di serie anche arrivando terzi e qualificandosi per le ultime quattro sfide che metteranno in palio la Serie B, ovvero l'eliminazione del Südtirol, al primo turno della fase nazionale, che renderebbe l'Avellino, se eliminasse il primo avversario sulla sua strada, la migliore terza andando a scalare. Si vedrà. Allo stadio “Benelli”, intanto, i bolzanini hanno fatto festa con le reti di Voltan, Rover e dell'ex dei lupi, Karic. Reti intervallate dal momentaneo 1-2 firmato da Cannavo.