Serie C, ecco tutte le qualificate ai prossimi playoff Restano da definire solo i piazzamenti nel girone C: alle 20,30 si gioca l'ultima giornata

Con la conclusione delle gare del girone A e B di Lega Pro, disputate questo pomeriggio, è definito il quadro delle qualificate ai playoff. Restano da definire i piazzamenti nel girone C, dopo l'ultima giornata, il cui calcio d'inizio è in programma questa sera alle 20,30. Sono aperti i giochi per il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono posto in classifica mentre la Casertana, a prescindere dal risultato della gara casalinga con la Paganese è già certa aritmeticamente di chiudere al decimo posto. I falchetti di incroceranno, dunque, nel primo turno, con una tra Catania e Juve Stabia.

Serie C 2020/201, le qualificate ai playoff

Girone A (Como promosso in Serie B): Alessandria, Renate, Pro Vercelli, Pro Patria, Lecco, Albinoleffe, Pontedera, Grosseto, Juventus Under 23.

Girone B (Perugia promosso in Serie B): Padova, Sudtirol, Modena, Feralpisalò, Triestina, Cesena, Matelica, Sambenedettese, Mantova, Virtus Verona.

Girone C (Ternana promossa in Serie B, da definire i piazzamenti): Catanzaro, Avellino, Bari, Catania, Juve Stabia, Foggia, Palermo, Teramo, Casertana.