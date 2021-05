Cavese - Avellino 1-1, secondo posto gettato alle ortiche Chi è causa del suo mal pianga sé stesso: il Monopoli fa 2-2 a Catanzaro, i lupi fanno harakiri

Chi è causa del suo mal pianga sé stesso. Mentre in tanti si preoccupavano di che tipo di atteggiamento avrebbe avuto il Monopoli a Catanzaro, i pugliesi davano una lezione di encomiabile lealtà sportiva andando a pareggiare 2-2 al “Ceravolo”. Messe a tacere tutte le malelingue. Stop alle dietrologie. Nessuno spazio per le teorie del complotto. All'Avellino, perciò, non resta che prendersela con sé stesso. Pagato a carissimo prezzo lo sforzo della rincorsa e della lotta per il secondo posto, con un finale di stagione da incubo: 2 punti nelle ultime 3 partite. Troppo poco. Ma niente alibi. E sì perché contro la Cavese già retrocessa la vittoria era d'obbligo. Nel calcio, però, i successi devi conquistarli. Non a parole, ma sul campo. E, allora, il Monopoli e la Cavese sono le vere protagoniste di una serata in cui l'Avellino si è autocondannato al terzo posto in classifica sciupando la chance del controsorpasso in extremis, servita su un piatto d'oro. Si va in campo il 16 e 20 maggio per il primo turno dei playoff. Non sarà neppure miglior terza la squadra di Braglia, che dovrà battere il proprio avversario sulla strada per il secondo turno e “gufare” il Südtirol per essere testa di serie nel sorteggio delle final four. Ma, guai a ricadere nella tentazione di fare calcoli anche perché si è più volte detto che agli spareggi promozione conterà come ci si arriva. E se l'Avellino è questo faticherà contro chiunque. Non resta, per i tifosi biancoverdi, giustamente inviperiti, di augurarsi che il finale di stagione faccia scattare una molla d'orgoglio decisiva per la post-season.

Il tabellino.

Cavese - Avellino 1-1

Marcatori: pt 47' pt Carriero; st 35' Marzupio.

Cavese (4-3-3): Russo; Marzupio, Matino, De Franco, De Vito (15' st Ricchi); De Marco (42' st Nunziante), Pompetti, Favasuli (23' st De Rosa); Senesi (42' st Lancini), Gerardi, Gatto (23' st Calderini). A disp.: D'Andrea, Paduano, Senese, Gega. All.: Maiuri.

Avellino (3-5-2): Pane; Laezza, Dossena, Illanes (1' st Miceli); Rizzo (20' st Adamo), Carriero, Aloi (28' st De Francesco), D'Angelo, Tito; Fella (28' st Santaniello), Maniero (28' st Bernardotto). A disp.: Forte, Errico, Ciancio. All.: Braglia.

Arbitro: Panettella della sezione di Gallarate. Assistenti: Teodori della sezione di Fermo e Pintaudi della sezione di Pesaro. Quarto ufficiale: Madonia della sezione di Palermo.

Note: Al 43' st espulso il segretario dell'Avellino, Aloisi per proteste. Ammoniti: Laezza per comportamento non regolamentare; Dossena, Aloi, De Marco, D'Angelo e Ricchi per gioco falloso. Angoli: 4-6. Recupero: pt 2', st 5'. Gara a porte chiuse.