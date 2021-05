Cavese - Avellino 1-1, le pagelle Carriero il solito guerriero indomabile, Adamo - Santaniello e Pane cucinano la frittata indigesta

Marcatori: pt 47' pt Carriero; st 35' Marzupio.

Cavese (4-3-3): Russo 7; Marzupio 6.5, Matino 6, De Franco 5.5, De Vito 5.5 (15' st Ricchi 6); De Marco 6 (42' st Nunziante sv), Pompetti 6, Favasuli 6 (23' st De Rosa 6); Senesi 6 (42' st Lancini sv), Gerardi 5.5, Gatto 5 (23' st Calderini 6). A disp.: D'Andrea, Paduano, Senese, Gega. All.: Maiuri 6.5.

Avellino (3-5-2): Pane 5; Laezza 6, Dossena 6, Illanes 6 (1' st Miceli 5); Rizzo 6 (20' st Adamo 4.5), Carriero 7, Aloi 6.5 (28' st De Francesco 6), D'Angelo 6, Tito 6; Fella 6 (28' st Santaniello 5), Maniero 6 (28' st Bernardotto 6). A disp.: Forte, Errico, Ciancio. All.: Braglia 5.

Arbitro: Panettella della sezione di Gallarate 5.5. Assistenti: Teodori della sezione di Fermo e Pintaudi della sezione di Pesaro 5.5 e 5.5.

Note: Al 43' st espulso il segretario dell'Avellino, Aloisi per proteste. Ammoniti: Laezza per comportamento non regolamentare; Dossena, Aloi, De Marco, D'Angelo e Ricchi per gioco falloso. Angoli: 4-6. Recupero: pt 2', st 5'. Gara a porte chiuse.