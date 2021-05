Virtus Verona, i positivi al Covid salgono a 10 Playoff di Serie C sempre a rischio slittamento. Stasera, in diretta su 696 TV, parla Ghirelli

La Virtus Verona ha comunicato che "a seguito di nuovo ciclo di tamponi effettuato nella mattinata di oggi sono emerse ulteriori quattro positività all'interno del gruppo squadra. Allo stato attuale le positività all'interno del gruppo squadra sono dieci. Alla luce della situazione in continua evoluzione, ascoltate le autorità competenti, ogni attività è da considerarsi sospesa".

Sempre più concreto, salvo colpi di scena, lo slittamento delle date inizialmente fissate per i playoff. Un tema di cui si parlerà questa sera, a partire dalle 21, sul canale 696 del digitale terrestre e in live streaming su ottochannel.tv, torna l'appuntamento settimanale con “0825 - Focus Serie C”. Puntata da non perdere. In collegamento telefonico, il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, che farà il punto prorpio sugli scenari possibili dopo il rinvio a data da destinarsi di Triestina – Virtus Verona, causa Covid, ma non solo. Live, su Skype, interverranno, invece, l'ex centrocampista dell'Avellino, attualmente alla Sambenedettese, Angelo D'Angelo e l'attaccante del Catanzaro, Massimiliano Carlini. Previsto anche un collegamento con il direttore sportivo dell'Avellino, Salvatore Di Somma.

Per interagire in diretta è a disposizione il numero verde, gratuito, 800 919 002. Sms e messaggi WhatsApp (anche audio) al 3428725223.