I playoff slittano, ma non tutti i mali vengono per nuocere Scivola in avanti la fine degli spareggi promozione in Serie C: ecco i tre vantaggi per l'Avellino

Non tutti i mali vengono per nuocere. La riformulazione del calendario dei playoff con lo slittamento in avanti delle date inizialmente stabilite, in seguito al rinvio al 16 maggio (ore 17,30) di Triestina – Virtus Verona a causa del focolaio Covid esploso nel “gruppo squadra” scaligero, offre prezioso tempo extra per il recupero di acciaccati e infortunati. Ma non solo. In attesa che venga disputato il match valido per il primo turno della fase dei gironi, per poi procedere alla disputa del secondo, il 19 maggio, riallineando il restart di tutte le partecipanti rimaste in corsa, l'Avellino, che scenderà in campo il 23 maggio e non più il 16, nell'andata del primo turno della fase nazione, si ritrova dove avrebbe dovuto e voluto essere in termini di organizzazione del lavoro in vista degli spareggi promozione. Arrivando secondi in classifica, i lupi si sarebbero allenati in vista del debutto nel secondo turno nazionale, che era in programma il 24 maggio, sviluppando la preparazione sul campo, rispetto alla fine del campionato, lungo l'arco di tre settimane. Scivolando al terzo posto si era, invece, reso necessario sintetizzare la tabella di marcia che, adesso, può proseguire con altri fondamentali giorni sia per recuperare la condizione ottimale, sia per rodare sistemi di gioco alternativi al 3-5-2, sia per svuotare l'infermeria: Luigi Silvestri può ora concretamente ambire a giocarle, le partite che valgono la promozione in Serie B, seppur non da subito; Laezza, Errico, Baraye, Marco Silvestri e Rocchi, in ordine sparso, hanno la possibilità di rimettersi del tutto in sesto. Non tutti i mali vengono per nuocere e da oggi riparte la preparazione. Date nuove, stesso obiettivo. Si ricomincia.

Le nuove date - Di seguito il riepilogo delle nuove date dei playoff, stabilite, ieri, dal Consiglio Direttivo della Lega Pro.

Fase playoff del girone

1° Turno – Gara unica (domenica 9 maggio 2021).

2° Turno – Gara unica (mecoledì 19 maggio 2021).

Fase playoff nazionale

1° Turno – Gara di andata (domenica 23 maggio 2021).

1° Turno – Gara di ritorno (mercoledì 26 maggio 2021).

2° Turno – Gara di andata (domenica 30 maggio 2021).

2° Turno – Gara di ritorno (mercoledì 2 giugno 2021).

Final Four

Semifinali – Gara di andata (domenica 6 giugno 2021).

Semifinali – Gara di ritorno (mercoledì 9 giugno 2021).

Finale – Gara di andata (domenica 13 giugno 2021).

Finale – Gara di ritorno (mercoledì 16 giugno 2021).