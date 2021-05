Avellino, Curva Sud: "Coloriamo città e paesi di biancoverde" Comunicato del direttivo del tifo organizzato. Spazio anche a un messaggio per la squadra

La Curva Sud scende in campo al fianco dell'Avellino in vista dei playoff e lo fa con un comunicato rivolto ai tifosi e alla squadra: “Popolo irpino, è giunta l'ora. È giunto il nostro momento, quello in cui si dimostra sé stessi e agli altri il proprio valore. È arrivato il momento dell'orgoglio, quello di sventolare fieri, come sempre, i nostri vessilli. È giunta l'ora di tornare a combattere tutti iniseme verso un unico obiettivo. È tempo di stringerci: abbiamo bisogno del calore e della passione di un intero popolo. Per questo motivo invitiamo tutti gli innamorati di questa terra a esporre bandiere e sciarpe della nostra squadra del cuore. Coloriamo di biancoverde tutto ciò che ci appartiene: i nostri balconi, le strade dei nostri paesi e l'aria che respiriamo. Vestiamo l'Irpinia col suo vestito migliore. Alla squadra, in ultimo, chiediamo di scendere in campo con la nostra stessa grinta. È questo il momento di non cedere un millimetro di campo all'avversario. È ora o mai più. Noi siamo con voi e vogliamo accompagnarvi alla gloria. Avanti popolo irpino, avanti Curva Sud”. Porte chiuse, spareggi promozioni anomali, ma nessuna intenzione di lasciare soli Laezza e compagni nel rush finale che può valere il ritorno in Serie B.