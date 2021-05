Nuovo stadio Partenio-Lombardi, il fermo sostegno dei Veterani Lo storico gruppo, che segue le gare dei biancoverdi dalla Tribuna Terminio, prende posizione

Mercogliano, Montefalcione o Venticano, in rigoroso ordine alfabetico, per ospitare momentaneamente l'Avellino qualora il progetto per la costruzione del nuovo stadio “Partenio-Lombardi” dovesse essere approvato il prossimo lunedì, dalla conferenza dei servizi, e si muovesse il primo passo verso la demolizione dell'attuale impianto sportivo e lo sviluppo, nel concreto, del progetto firmato da Gino Zavanella. Intanto, la possibilità di poter affollare i gradoni di un nuovo stadio alimenta il dibattito portando a prese di posizione. Ultima, in ordine cronologico, quella degli storici “Veterani”, che seguono in maniera appassionata i match dei lupi dalla Tribuna Terminio.

In un comunicato, ecco il pensiero dei supporter appartenenti al gruppo: “A distanza di diversi giorni dalla notizia del progetto di ricostruzione del nostro amato stadio, l’intero gruppo Veterani desidera mettere tutti a conoscenza della propria posizione. Al di là dei pensieri personali, sempre soggettivi, e che possono essere influenzati da molteplici varianti, la possibilità di rilanciare la nostra squadra partendo da basi importanti non può essere catalogata come il solito progetto approssimativo ed inadeguato per il territorio. Il progetto di sviluppo della realtà calcistica irpina sta dimostrando la volontà di voler gettare, questa volta non soltanto a chiacchiere, le fondamenta per un futuro in cui l’Avellino sia protagonista. Le beghe comunali e gli innumerevoli problemi che la città di Avellino annovera nulla c’entrano con la possibilità di far nascere un impianto all’avanguardia, che possa dare lavoro, sviluppo, riqualificazione e lustro al sito di costruzione ed alla città intera. E non va dimenticato che tutti, tutti, consideravamo il glorioso Partenio vetusto, lamentandone la fatiscenza e la scomodità, motivi per i quali questa occasione ci appare imperdibile. In virtù di questo il gruppo Veterani esprime a tutti i tifosi del lupo ed alla cittadinanza in generale il suo compiacimento per il progetto, e lo appoggia con convinzione, conscio di quanto questo possa essere importante. Forza lupi!”