Avellino, domenica amichevole al "Partenio-Lombardi" Test contro una formazione di Eccellenza per mantenere il ritmo partita in vista dei playoff

Non perdere il ritmo partita e l'attitudine all'agonismo e alla competizione, valutare la condizione dei singoli e del collettivo, in attesa dell'esordio nei playoff formato 2020/2021, che, salvo ulteriori slittamenti, si consumerà il prossimo 23 maggio con l'andata del primo turno della fase nazionale. Domenica pomeriggio, alle 16, al "Partenio-Lombardi", l'Avellino sarà impegnato in un'amichevole ufficiale contro l'Aurora Alto Casertano, formazione che milita nel campionato di Eccellenza. Braglia e il suo staff fronteggeranno così il fine settimana senza partite che avrebbe, invece, dovuto riservare il debutto stagionale negli spareggi promozione. Il test si terrà a porte chiuse. Nello stesso giorno è in programma il recupero tra Triestina e Virtus Verona, valido per la prima giornata della fase del girone. Indispensabile che il match si giochi per riallineare le squadre e ripartire dal prossimo 19 maggio con le gare valide per il secondo turno a eliminazione diretta della fase del girone, ma gli ultimi aggiornamenti hanno restituito 12 positivi, in aumento di due unità rispetto a quello precedente. L'ultima parola spetterà all'ULSS 9 Scaligera, che sabato scorso ha posto in quarantena il "gruppo squadra" dei veneti e disposto lo stop alle attività sul campo del club.