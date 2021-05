Playoff Avellino, post-gara in diretta su 696 TV OttoChannel Appuntamento sul canale 696 del digitale terrestre e in live streaming su OttoChannel.tv

696 TV OttoChannel seguirà i playoff dell'Avellino offrendo ai propri telespettatori un ampio post-partita in diretta. Angelo Giuliani e Marco Festa approfondiranno e analizzeranno a caldo le partite dei biancoverdi attraverso un costante rimbalzo tra studio e stadio con le interviste live ai protagonisti dei match dei biancoverdi. Appuntamento, a partire dal 23 maggio, sul canale 696 del digitale terrestre e in live streaming su ottochannel.tv. Tutte le domeniche, puntuale alle 21, confermato l'appuntamento con "0825 - Focus Serie C".