Playoff Serie C, la Virtus Verona: "Chiederemo di non giocare" Via libera alla trasferta a Trieste, ma il presidente e allenatore Fresco non ci sta

Via libera da parte dell'ULSS Scaligera 9 alla trasferta della Virtus Verona e alla disputa del match in trasferta con la Triestina, in programma domani, alle 17,30, allo stadio “Nereo Rocco”, ma il match, valido per il recupero del primo turno della fase del girone, rischia di diventare, ancor di più, un caso. La squadra del presidente e allenatore Luigi Fresco, che si è qualificata agli spareggi promozione all'ultima giornata del girone B, pareggiando in pieno recupero a Modena (3-3), è chiamata a partire alla volta del Friuli-Venezia Giulia, ma lo stesso Fresco, intervistato da Trivenetogoal, ha chiarito che la squadra potrebbe decidere ugualmente di non scendere in campo: “L’Asl ha autorizzato la trasferta, ma soltanto nella giornata di domani. Per questo non ci pare giusto fare una cosa simile con 13 positivi e con una trasferta nello stesso giorno della partita. La Federazione sta decidendo, ma noi chiederemo di non giocare. Se ci obbligheranno? Valuteremo cosa fare…” Qualora la Virtus Verona decidesse di non scendere in campo, a termini di regolamento, si andrebbe a configurarsi la sconfitta per 3-0 a tavolino. Rischia, dunque, di generarsi una lunga coda polemica.

Foto: Paolo Lo Debole