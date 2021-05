Nuovo stadio Partenio, il punto del sindaco Festa Il primo cittadino ha parlato alla vigilia della conferenza dei servizi

Alla vigilia della conferenza dei servizi, che darà formalmente il via all'iter per l'eventuale approvazione del progetto per la costruzione del nuovo stadio Partenio-Lombardi, ha parlato il sindaco di Avellino, Gianluca Festa: “Per lo stadio da domani si comincia con la conferenza dei servizi. Stiamo proseguendo spediti verso l'obiettivo. D'altra parte, in occasione della conferenza stampa di presentazione del progetto del nuovo stadio, come ricorderete, ricordando la data di conclusione dei lavori in qualche modo ho evidenziato come l'amministrazione comunale abbia a cuore questo iter burocratico e tutti i passaggi da onorare. Poi, la palla passerà alla società. Noi, però, vogliamo rispettare con tempismo tutti i passaggi come sempre siamo stati abituati a fare” ha dichiarato il primo cittadino, presente in Piazza della Libertà in occasione della manifestazione organizzata per la giornata internazionale dell'infermiere. Tutto pronto per la videoconferenza che sarà fondamentale per lo scambio di dati e informazioni.