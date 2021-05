Lutto Viscido, il cordoglio dell'Avellino e di Battipaglia Le note ufficiali da parte dei club e del primo cittadino, Cecilia Francese

L'ambiente calcistico avellinese è scosso dalla notizia della morte di Filippo Viscido. L'Unione Sportiva Avellino "esprime il proprio cordoglio alla famiglia Viscido e piange la tragica scomparsa di Filippo, già calciatore biancoverde dal 2009 al 2011. Per lui 40 presenze e 2 gol con la maglia dell’Avellino". "Sgomenti, apprendiamo con profondo dolore la prematura scomparsa di Filippo Viscido, giovane battipagliese. - queste, invece, le parole del sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese - Filippo era una persona educata, buona, e profondamente legata alla propria città. Giungano da parte di questa amministrazione le più sentite condoglianze alla famiglia".

Ecco anche il ricordo del Salernum Baronissi, l'ultima maglia di Viscido: "Veloce, preciso, energico, testardo. Hai dato l'anima per la nostra squadra che ora piange silenziosa un ragazzo di grande talento che non ha avuto più la forza di rialzarsi per correre dietro ai suoi sogni. Riposa in pace".

Il post social dell'Afragolese: "La vittoria più bella nel giorno sbagliato. Oggi 3 punti importanti, poi la terribile notizia. Non sappiamo cosa ti abbia spinto a compiere un tale gesto. Sappiamo solo che il tuo sorriso, la tua energia, la tua voglia di vivere resteranno per sempre nei nostri cuori. Grazie Pippo. Grazie per i momenti che hai dedicato a questa Società, a questa città ed a tutti i tifosi rossoblù. Ci stringiamo all'immenso dolore che ha colpito la famiglia Viscido. Riposa in pace Pitbull".

Il messaggio dell'USD Vis Ariano Calcio: "Tra le varie maglie indossate, su tutte quelle dell'Avellino, Cavese e Battipagliese, c'è anche quella della nostra Vis Ariano, in Eccellenza nella stagione 2013-2014. Nel ricordarlo con ammirazione e affetto, la nostra società porge alla famiglia le più sentite condoglianze".

Foto: pagina ufficiale Facebook U.S. Avellino 1912